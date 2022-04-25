ولي عهد أبوظبي يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الملاريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

شارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الملاريا.



وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. نسعى إلى تعزيز جهودنا والتعاون مع شركائنا لمكافحة هذا المرض.. الأمراض والأوبئة أخطر تحد يواجه المجتمعات، ومن المهم بناء استراتيجيات عالمية فاعلة ومستدامة للتعامل معها".

وتعد الإمارات من أوائل الدول في إقليم شرق المتوسط، التي أعلنت خلوها من مرض الملاريا نهائياً في العام 2007، حيث إنها لم تسجل فعلياً أي حالة مصابة من داخل الدولة منذ العام 1997.

كما تعتبر دولة الإمارات أحد أبرز الداعمين للجهود الدولية الرامية للحد من حالات حدوث الملاريا بنسبة 90% بحلول عام 2030، بدءاً من سعيها لبناء شراكات مبتكرة، والدفع قدماً بجهود التوعية بهذه القضية على الصعيد العالمي، وصولاً إلى تقديم مساهمات مالية.

ومنذ عام 2011، تبرع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، شخصياً بمبلغ 30 مليون دولار للقضاء على مرض الملاريا، بالإضافة إلى تبرعات أخرى لصالح "التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) لبرنامج "شراكة دحر الملاريا".

وتمتلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية استراتيجية فعالة في وقاية مجتمع دولة الإمارات مستندة إلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية وذلك بالتوازن بين مقتضيات الصحة العامة وحقوق الافراد، وفق اللوائح الصحية الدولية للسيطرة على الأمراض السارية من خلال كفاءة النظام الصحي الوقائي، وبرنامج الترصد الوبائي الذي يشكل صمام أمان لاكتشاف الحالات الوافدة للدولة ومعالجتها.