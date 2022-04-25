عودة مصليات العيد الخارجية بالكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وافق وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، على إقامة مصليات العيد الخارجية بعد إعلان وزارة الأوقاف عدم إقامتها هذا العام.



قال النائب فايز الجمهور إن إلغاء المصليات كان بأمر من وزارة الداخلية، وأبلغت الوزير بقرار المنع، وتفاعل مشكوراً بالموافقة على إقامة المصليات الخارجية للعيد.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف أكدت، في وقت سابق أن الوزارة أبلغت الخطباء والأئمة بإلغاء مصليات العيد.

وقالت المصادر، إن صلاة العيد ستقتصر على المساجد فقط هذا العام.

بدوره أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، السماح بإقامة صلاة العيد هذا العام في المساجد ومراكز الشباب والساحات.

وكتب عبر حسابه في "تويتر"، "سوف يسمح هذا العام إقامة صلاة العيد في المساجد ومراكز الشباب والساحات إحياءً للسنة النبوية الشريفة.