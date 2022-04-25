السيسي: سيناء مصدر فخر واعتزاز هذه الأمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المصريين ينظرون إلى سيناء على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية.

وقال الرئيس السيسي -في كلمة مسجلة، صباح اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 40 لتحرير سيناء- "أيها الشعب الأبي الكريم، أتحدث إليكم اليوم في الذكرى الـ 40 لتحرير سيناء الحبيبة.. تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي يحمل لها المصريون جميعًا في قلوبهم تقديرًا لا ينقضي مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال وينظرون إليها على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية".