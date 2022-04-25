اندلاع حريق في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك الروسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية إن حريقا هائلا اندلع في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك.

ولم يكن هناك ما يشير حتى الآن إلى أن الحريق له علاقة بالحرب في أوكرانيا، على الرغم أن مسؤولين روسا قالوا الأسبوع الماضي إن طائرات هليكوبتر أوكرانية قصفت مبان سكنية وأصابت سبعة أشخاص في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إن الحريق اندلع في منشأة مملوكة لشركة خطوط الأنابيب ترانسفت في الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسكو (2300 بتوقيت جرينتش)، ولم يكن هناك حاجة إلى إخلاء أي أجزاء من المدينة التي يقطنها 400 ألف نسمة.

وتعد بريانسك مركزا إداريا وتقع على بعد 154 كيلومترا شمال شرقي الحدود الأوكرانية، بالقرب من منطقتي سومي وتشيرنيهيف، كما تبعد 380 كيلومترا عن العاصمة موسكو.

وتصف موسكو ما تفعله في أوكرانيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”.