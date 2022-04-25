شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات روسية بوقف توريد الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ الإدارة الأمريكية تعلن توريد أسلحة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا

أرسلت روسيا مذكرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوقف توريد الأسلحة لكييف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية توريد أسلحة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية اليوم الاثنين عن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، قوله تعقيبا على ذلك:"إن إرسال أسلحة إلى كييف لا يساهم في إيجاد حل دبلوماسي وتسوية للأزمة".

وأضاف أنطونوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية، أن هذا المبلغ ضخم، ويدفع نحو زيادة المخاطر وتفاقم الوضع على نحو أكبر.

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن "المهمة، على حد تعبير أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي صراحة، هي منع روسيا من الوقوف على قدميها".