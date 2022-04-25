بايدن يقبل دعوة رئيس الوزراء لزيارة إسرائيل

24 أبريل , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). ذكر بيان رسمي إسرائيلي أن الرئيس الأميركي جو بايدن قبل دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة إسرائيل ويعتزم القيام بالزيارة خلال الأشهر المقبلة.

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