محتجّون في باريس على إعادة انتخاب ماكرون... والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع

24 أبريل , 2022 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب). أظهرت لقطات في وسائل التواصل الاجتماعي قيام شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بمهاجمة وإطلاق الغاز المسيل للدموع علي متظاهرين كانوا يحتجّون وسط باريس على إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون. وأظهرت صور على تويتر محاولة الشرطة تفريق حشد معظمه من الشبان الذين تجمعوا في حي شاتليت بوسط باريس للاحتجاج على فوز ماكرون على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة الإعادة.

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