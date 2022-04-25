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النزاهة تعلن تنفيذ 71 عملية ضبط في آذار

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، تنفيذ مديريَّاتها ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمُحافظات 71 عمـليَّـة ضبـطٍ خـلال شهـر آذار المُنصرم، مُبيّنةً أنه تمَّ خلال تلك العمليَّات ضبط 67 مُتَّهماً.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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