انت الان تتابع خبر النزاهة تعلن تنفيذ 71 عملية ضبط في آذار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، تنفيذ مديريَّاتها ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمُحافظات 71 عمـليَّـة ضبـطٍ خـلال شهـر آذار المُنصرم، مُبيّنةً أنه تمَّ خلال تلك العمليَّات ضبط 67 مُتَّهماً.

