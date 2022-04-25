انت الان تتابع خبر فنانة لبنانية تهاجم رامز جلال: يهين الضيوف مقابل المال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مادلين طبر، في حوار تلفزيوني، إن جميع البرامج التي قدمها رامز جلال تهين الضيوف المشاركين فيها، مشيرةً إلى أنهم "يشاركون في تلك البرامج من أجل المقابل المادي".

وأكدت الفنانة اللبنانية "معرفة الضيوف مسبقاً بالمقلب المقرر أن يتعرضوا له خلال البرنامج"، مستشهدة بنوعية الملابس التي يحضرون بها قائلة: "بيكونوا كلهم لابسين كوتش وجينز. العملية واضحة جدا".



وأضافت: "أنا جاية النهاردة عارفة اني جاية مقابلة في لقاء تلفزيوني طبيعي لابسة ملابسي المعتادة كعب عالي وجاكت واللبس العادي بتاعي".

وأجابت مادلين طبر حول سؤال إن عُرض عليها المشاركة في البرنامج، بأنها سترفض لأنه يهين الضيوف، ويتألمون كثيراً خلال المغامرة المعروفة، منتقدة ضيوف البرنامج بالقول: "بيشاركوا عشان الفلوس برغم أنهم كلهم عندهم فلوس".

وخلال اللقاء تطرق الحديث إلى سر تهريب ثروتها خارج مصر إلى لبنان، حيث كشفت مادلين طبر أنها هربت جميع ثروتها التي جمعهتا في مصر إلى وطنها لبنان عام 2013 وقت حكم جماعة الإخوان لمصر، نتيجة ما اعتبرته بـ"المصير المجهول لتلك الأموال في ظل حكم الإخوان".



وقالت إن القرار لم تصب فيه واكتشفت بعد ذلك أنه خطأ نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد ذلك في لبنان.

يشار إلى أن رامز جلال يقدم هذا العام برنامجه باسم "رامز موفي ستار"، ويشارك في تقديمه نجم الحركة والأكشن البلجيكي فان دام.

ويشارك رامز مع فان دام في استدراج ضيوف البرنامج لتصوير المقلب الذي يقوم على فكرة إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية بالنسبة للممثلين والمطربين، وفي حال استضافة لاعب كرة يتم استدراجه للمشاركة في إعلان لمنتج معروف.

