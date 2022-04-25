الاتحاد الأوروبي يخطط لعقوبات ذكية على النفط الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت صحيفة "تايمز" اليوم الإثنين نقلاً عن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي يعكف على إعداد "عقوبات ذكية" على واردات النفط الروسية.



وقال دومبروفسكيس للصحيفة: "نعمل على حزمة عقوبات سادسة وإحدى القضايا التي ندرسها هي شكل من أشكال الحظر النفطي. عندما نفرض عقوبات، نحتاج إلى فعل ذلك بطريقة تزيد الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا".

وأضاف للصحيفة أن العقوبات يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي، أو فرض رسوم جمركية على الصادرات بما يتجاوز سقف سعر معين.

وروسيا هي أكبر مورد للنفط لأوروبا بـ 26% من النفط الذي استورده الاتحاد الأوروبي في 2020.

وشكل النفط ومنتجاته أكثر من ثلث عائدات صادرات موسكو العام الماضي.

ويقول مركز بروغل للأبحاث إن أوروبا تنفق حالياً حوالي 450 مليون دولار يومياً على النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة، وحوالي 400 مليون دولار يومياً على الغاز، وحوالي 25 مليون دولار على الفحم.