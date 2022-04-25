مقتل عنصرين داعش في صلاح الدين شمال بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصادر عسكرية عراقية مقتل عنصرين من تنظيم داعش صباح اليوم الاثنين بضربة جوية في إطار عملية، الإرادة الصلبة، في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.



وأطلقت القوات العراقية وبغطاء جوي السبت الماضي المرحلة الثانية من عملية، الإرادة الصلبة، لملاحقة تنظيم داعش في محافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وكركوك، وديالى، بإشراف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة.

أفاد بيان عسكري عراقي، الأحد، بأن قيادياً في الحشد الشعبي قُتل جراء إنفجار عبوة ناسفة في إطار العملية العسكرية "الإرادة الصلبة" التي إنطلقت لملاحقة عناصر داعش في محافظة الأنبار 120كم غرب بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، الأحد، أن مسؤول الجهد الفني في اللواء 14 بالحشد الشعبي (ربح أبو الهيل أبو الحسن الجابري) "استشهد" جراء إنفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة (سيارة) كان يستقلها خلال المرحلة الثانية ضمن عملية الإرادة الصلبة في قاطع عمليات الأنبار.

كانت القوات العسكرية والأمنية العراقية بجميع صنوفها قد شرعت أمس بعملية "الإرادة الصلبة" لمطاردة عناصر داعش في محافظة الأنبار وصلاح الدين بإشراف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة.