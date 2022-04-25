شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تطالب أمريكا بالتوقف عن شحن الأسلحة لأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أرسلت روسيا مذكرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تصدير الأسلحة لكييف، بعد إعلان الإدارة الأمريكية شحن أسلحة بـ 800 مليون دولار إلى أوكرانيا.



ونقلت وكالة تاس الروسية اليوم الإثنين عن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن "إرسال أسلحة إلى كييف لا يساهم في إيجاد حل دبلوماسي وتسوية للأزمة".

وأضاف أنطونوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" الروسية، أن هذا المبلغ ضخم، يدفع نحو زيادة المخاطر وتفاقم الوضع على نحو أكبر.

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن "المهمة، على حد تعبير أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي صراحة، هي منع روسيا من الوقوف على قدميها".