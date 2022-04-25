شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: تقدم روسي بسيط في أوكرانيا بعد تحول تركيزها إلى دونباس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية اليوم الاثنين أن روسيا أحرزت تقدما بسيطا في بعض المناطق منذ أن حولت تركيزها إلى احتلال منطقة دونباس بالكامل.

وقالت "بدون وجود عناصر دعم لوجستية كافية، لم تحرز روسيا بعد تقدما يذكر".

وأضافت المخابرات العسكرية البريطانية أن دفاع أوكرانيا عن ماريوبول استنفد أيضا العديد من الوحدات الروسية وقلل من فاعليتها القتالية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.