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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شخصين برصاص الشرطة في وسط باريس.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
نقلت إذاعة "فرانس إنفو" وصحيفة "لو فيغارو" أن الشرطة أطلقت النار على سيارة في وسط العاصمة الفرنسية باريس ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.
وقع الحادث خلال الليل بالقرب من جسر بونيف في باريس.
وأضافت تقارير إعلامية أن الشرطة رصدت في البداية السيارة وهي تسير في الاتجاه المخالف وسعت إلى التحقق من أمرها.
وذكرت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية أن المفتشية العامة للشرطة الفرنسية تحقق في الواقعة.