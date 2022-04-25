مقتل شخصين برصاص الشرطة في وسط باريس.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت إذاعة "فرانس إنفو" وصحيفة "لو فيغارو" أن الشرطة أطلقت النار على سيارة في وسط العاصمة الفرنسية باريس ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.



وقع الحادث خلال الليل بالقرب من جسر بونيف في باريس.

وأضافت تقارير إعلامية أن الشرطة رصدت في البداية السيارة وهي تسير في الاتجاه المخالف وسعت إلى التحقق من أمرها.

وذكرت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية أن المفتشية العامة للشرطة الفرنسية تحقق في الواقعة.