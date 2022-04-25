أنتوني بلينكن يؤكد لزيلينسكي عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مسؤولون أمريكيون أن وزيرَي الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن أجريا محادثات في كييف الأحد، في أول زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.



وأعرب بلينكن وأوستن عن تضامنهما مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن الوزيرَين أعلنا في الزيارة العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا بداية من "هذا الأسبوع"، وتخصيص أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية، المباشرة وغير المباشرة، بينها نحو 300 مليون دولار لمساعدة البلاد على شراء أسلحة ضرورية.

وستُقدم مبالغ أيضاً لحلفاء أوكرانيا الإقليميين الذين يحتاجون إليها بعد إرسالهم أسلحة إلى جارتهم.

وقال بلينكن إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم في الأيام المقبلة ترشيح السفيرة الأميركية الحالية لدى سلوفاكيا بريدغت برينك، لمنصب السفيرة في كييف، والذي ظل شاغراً منذ 2019.

ورغم أن العديد من الدول الأوروبية أعادت فتح سفاراتها في كييف، لكن عودة الدبلوماسيين الأمريكيين ستكون تدريجية، وفقًا للمسؤول الأمريكي.