وزير العدل الألماني: سنقدم "مجازر" الرئيس الروسي للمحاكمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

صرح وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، بأنه يعول على المقاضاة الدولية لجرائم الحرب التي تم ارتكابها في أوكرانيا.



وخلال المؤتمر الاتحادي للحزب الديمقراطي الحر، قال بوشمان في برلين اول امس:"نعد بأنه لن يكون هناك مكان في العالم يمكن لمجرمي الحرب أن يشعروا فيه بالأمان. وهم بالتأكيد لن يشعروا بهذا في ألمانيا".

وأضاف بوشمان، الذي ينتمي للحزب الليبرالي، أن"لحرب في أوكرانيا تأتي في القلب من هذا المؤتمر الحزبي".

وأعرب بوشمان عن شعوره بالفخر لأن جهاز المدعي العام الألماني كان واحدا من أوائل سلطات الادعاء في العالم التي باشرت إجراء تحقيقات في كيفية إدارة الحرب في أوكرانيا، وقال: "لقد نجحنا في تقديم جلادي (الرئيس السوري بشار) الأسد للمحاكمة وسننجح في تقديم سفاحي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين للمحاكمة في ألمانيا إذا تم القبض عليهم".

وتابع بوشمان بالقول إن الرئيس الروسي كان يعتقد أن العالم لا يزال في القرن التاسع العاشر، وقال: "فلاديمير بوتين كان يعتقد أنه عندما تتكلم الأسلحة يصمت القانون، لكننا يمكننا القول اليوم إن هذه الحرب العدوانية تتعارض مع القانون الدولي، وتبريرها كذبة".