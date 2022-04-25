أمير الكويت: لن ندخر جهداً في سبيل حماية مقدرات الوطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأحد ، أن "الوحدة الوطنية سياج يحمي الكويتيين وحصن لمجابهة الشدائد ومواجهة التحديات".



وقال: "لن ندخر جهداً في سبيل حماية مقدرات الوطن. ولن نتوانى في اتخاذ أي قرار يضمن للبلاد أمنها واستقرارها في ظل نهجنا الديمقراطي الأصيل".

وأضاف الصباح، في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد "للإصلاح خطوات ومسيرات.. ولا يحدث بين ليلة وضحاها وسيظل في حاجة إلى الصبر والتكاتف والتلاحم".

وتابع " ما أحوجنا إلى أن نفتح قلوبنا للصفاء ونبسط أيدينا بالمودة والإخاء ونجتمع على كلمة سواء نتسلح لها بالإخلاص للوطن العزيز والتعاون الصادق من أجل مصالحة ركائزها النوايا الطيبة وسلامة الصدور والمحافظة على قيمنا الأصيلة التي جبل عليها آباؤنا وأجدادنا".