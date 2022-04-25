بينيت يعلن بايدن يعتزم زيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والبيت الأبيض، امس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور إسرائيل خلال الأشهر المقبلة بعد قبوله دعوة من بينيت.



وقال المكتب في بيان إن "الزعيمين تحدثا اليوم وإن بينيت أبلغ بايدن بالجهود المبذولة من أجل "وقف العنف والاستفزاز في القدس"، في إشارة للاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية في المسجد الأقصى بالقدس.

وأُصيب 57 فلسطينياً على الأقل بجراح في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى يوم الجمعة، الأمر الذي أثار مخاوف بخصوص تكرار حرب العام الماضي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة.

ويتواصل المسؤولون الأمريكيون مع ممثلين للإسرائيليين والفلسطينيين والعرب في المنطقة وسط هذا التوتر.

وقال البيت الأبيض في بيانه إن بايدن: "أطلع على الجهود الجارية بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين لخفض التوتر وضمان انتهاء شهر رمضان بسلام" وأكد "دعمه الثابت لإسرائيل واحتياجاتها الدفاعية".

وأضاف البيت الابيض أن الزعيمين ناقشا أيضاً "التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها".

وقال البيان الإسرائيلي إنهما ناقشا بشكل خاص طلب طهران استبعاد الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية، ونقل عن بينيت قوله "إنني واثق من أن الرئيس بايدن.. لن يسمح بحذف الحرس الثوري".

وقال البيت الأبيض إن بايدن "قبل أيضاً دعوة لزيارة إسرائيل خلال الأشهر المقبلة" مضيفا أن الزعيمين سيظلان على اتصال منتظم.

وزار بينيت الولايات المتحدة الصيف الماضي، حيث التقى ببايدن في البيت الأبيض.