شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. مقتل قيادي بالحشد الشعبي العراقي في انفجار في الأنبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد بيان عسكري عراقي، امس، بأن قيادياً في الحشد الشعبي قُتل جراء إنفجار عبوة ناسفة في إطار العملية العسكرية "الإرادة الصلبة" التي إنطلقت لملاحقة عناصر داعش في محافظة الأنبار 120كم غرب بغداد.



وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن مسؤول الجهد الفني في اللواء 14 بالحشد الشعبي (ربح أبو الهيل أبو الحسن الجابري) "استشهد" جراء إنفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة (سيارة) كان يستقلها خلال المرحلة الثانية ضمن عملية الإرادة الصلبة في قاطع عمليات الأنبار.

كانت القوات العسكرية والأمنية العراقية بجميع صنوفها قد شرعت أمس بعملية "الإرادة الصلبة" لمطاردة عناصر داعش في محافظة الأنبار وصلاح الدين بإشراف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة.