فتحي باشاغا يطالب باستئناف تصدير النفط الليبي وفق آليات مالية شفافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا أهالي منطقة الهلال النفطي، بضرورة استئناف التصدير، على أن تتم إدارة الإيرادات وفق آلية نزيهة وشفافة، حتى تعود بالمنفعة على جميع الليبين.



جاء ذلك خلال لقاء باشاغا مع أهالي منطقة الهلال النفطي الأحد وذلك للاستماع للمشاكل التي تعاني منها المنطقة في ظل تردي الوضع المعيشي والخدمات.

وخلال كلمته لأهالي الهلال النفطي، شدد باشاغا على حرص الحكومة على عدم التصرف في إيرادات النفط بصورة مخالفة للقانون.

وصرح باشاغا، قائلاً : " نحن الآن نعمل بكل قوة وجدية على تقديم مشروع الميزانية لمجلس النواب، وستكون ميزانية عادلة و شفافة وواضحة جداً، وستشمل مبالغ مالية مخصصة لدعم البلديات بما يساهم في القضاء على المركزية و سهولة تقديم الخدمات لكل المواطنين."

وأضاف: " لدينا اتصالات مكثفة مع عدة أطراف محلية و دولية لوضع آلية شفافة تضمن عدم استغلال الإيرادات النفطية والاحتفاظ بهذه الإيرادات في حسابات الدولة الليبية بعيداً عن الصراعات السياسية بحيث نضمن أن تكون هذه الأموال لصالح عموم الشعب الليبي. "

وقام سكان من شرق وجنوب البلاد الأسبوع الماضي بإيقاف الإنتاج والتصدير في حقول وموانئ نفطية، ما أدى لخسارة نحو نصف الإنتاج اليومي الذي كان يقدر ب 1.1 مليون برميل.

وجاء الإيقاف عقب تحويل مؤسسة النفط 6 مليار دولار للبنك المركزي، واعتراضاً على ما وصفه المغلقون بالسياسة غير الرشيدة في الإنفاق التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية، واستغلالها الأموال للبقاء في السلطة، مطالبين إياها بالتسليم للحكومة الجديدة.

يذكر أن حكومة باشاغا التي نالت ثقة مجلس النواب قبل شهرين، ولم تتمكن من دخول عاصمة البلاد أو السيطرة على المنطقة الغربية، في حين سيطرت على إقليمي شرق وجنوب البلاد، وظهر ذلك في استلام مقرات الحكومة فيها وإجراء أول اجتماع وزاري في مدينة سبها، بالإضافة لجولات ميدانية قام بها باشاغا في الإقليمين خلال الأيام الأخيرة.