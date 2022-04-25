رئيس الوزراء البريطاني يهنئ ماكرون على إعادة انتخابه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي عند الخروج من لجان الاقتراع أنه سيعاد انتخابه رئيساً للبلاد.



وقال جونسون على تويتر "تهانينا إليكم إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابكم رئيساً لفرنسا. فرنسا واحدة من أهم الحلفاء وأقربهم إلينا. أتطلع لمواصلة العمل معاً بشأن القضايا الأكثر أهمية لبلدينا وللعالم".

من جهة أخرى، أقرت مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان بهزيمتها في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة الفرنسية التي أجريت، اليوم الأحد، وتنافست فيها مع ماكرون،بحسب وكالة بلومبرغ للآنباء.

فاز الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، بولاية ثانية، بعد تفوقه على منافسته مارين لوبان، وفق استطلاعات خروج نشرتها وسائل إعلام فرنسية.

ووفق صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أظهرت استطلاعات الخروج، حصول الرئيس المنتهية ولايته على 58٪ من الأصوات، فيما حصدت مرشحة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) على 42%.

وأكدت صحف لوبارزيان ولوموند وراديو فرنسا، فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية تصل إلى 63.23% حتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وتعكس النسبة التي أعلنت قبل 3 ساعات من انتهاء التصويت تراجعا يتجاوز نقطتين مقارنة بنظيرتها في 2017 (65,30 %)، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأحد.