مارين لوبان تعترف بهزيمتها في انتخابات الرئاسة الفرنسية لصالح ماكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اعترفت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا بهزيمتها في انتخابات الرئاسة الفرنسية لصالح إيمانويل ماكرون.



وقالت لوبان ، في خطاب الاعتراف بالهزيمة الأحد، "مستمرون في مكافحة السياسة الاجتماعية لماكرون وملف الهجرة".

وأضافت قائلا: "سنبدأ الليلة "المعركة الكبرى" تمهيدا للانتخابات البرلمانية هذا العام".

ولفتت لوبان إلى أن عدد الأصوات "التاريخي" الذي أحرزناه في هذه الانتخابات يعزز من فرصنا في المرات المقبلة.

وفاز الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، بولاية ثانية، بعد تفوقه على منافسته مارين لوبان، وفق استطلاعات خروج نشرتها وسائل إعلام فرنسية.

ووفق صحيفة "لوفيحارو" الفرنسية، أظهرت استطلاعات الخروج، حصول الرئيس المنتهية ولايته على 58٪ من الأصوات، فيما حصدت مرشحة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) على 42%.

وأكدت صحف لوبارزيان ولوموند وراديو فرنسا، فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية تصل إلى 63.23% حتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وتعكس النسبة التي أعلنت قبل 3 ساعات من انتهاء التصويت تراجعا يتجاوز نقطتين مقارنة بنظيرتها في 2017 (65,30 %)، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأحد