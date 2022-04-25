الشيخ محمد بن زايد يهنئ إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا لولاية ثانية.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه:" خالص التهاني إلى صديقي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار، نتطلع معاً إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك".

وفاز الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، بولاية ثانية، بعد تفوقه على منافسته مارين لوبان، وفق استطلاعات خروج نشرتها وسائل إعلام فرنسية.

ووفق صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أظهرت استطلاعات الخروج، حصول الرئيس المنتهية ولايته على 58٪ من الأصوات، فيما حصدت مرشحة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) على 42%.

وأكدت صحف لوبارزيان ولوموند وراديو فرنسا، فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية تصل إلى 63.23% حتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وتعكس النسبة التي أعلنت قبل 3 ساعات من انتهاء التصويت تراجعا يتجاوز نقطتين مقارنة بنظيرتها في 2017 (65,30 %)، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأحد.