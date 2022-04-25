الشرطة الفرنسية: مقتل متظاهرين اثنين بعد إطلاق قوات الأمن النار عليهما في باريس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الفرنسية، في وقت متأخر الأحد، مقتل متظاهرين اثنين بعد إطلاق قوات الأمن النار عليهما في باريس.



وكانت الشرطة الفرنسية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين وسط باريس بعد إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون لولاية ثانية.

وأظهرت لقطات في وسائل التواصل الاجتماعي قيام شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بمهاجمة وإطلاق الغاز المسيل للدموع علي متظاهرين كانوا يحتجون وسط باريس على إعادة انتخاب ماكرون الأحد.

وانتشرت صور على تويتر محاولة الشرطة تفريق حشد معظمه من الشبان الذين تجمعوا في حي شاتليت بوسط باريس للاحتجاج على فوز ماكرون على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة الإعادة.

وفاز الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، بولاية ثانية، بعد تفوقه على منافسته مارين لوبان، وفق استطلاعات خروج نشرتها وسائل إعلام فرنسية.

ووفق صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أظهرت استطلاعات الخروج، حصول الرئيس المنتهية ولايته على 58٪ من الأصوات، فيما حصدت مرشحة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) على 42%.

وأكدت صحف لوبارزيان ولوموند وراديو فرنسا، فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية.