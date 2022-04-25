وزارة الطوارئ الروسية: اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، فجر الإثنين، اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي البلاد.



وقالت الطوارئ الروسية في بيان: "تم إرسال طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان البلاغ، ولدى وصولها تأكد اندلاع حريق في مستودع للنفط".

وتقع بريانسك على بعد حوالي 380 كيلومترا جنوب غربي موسكو. والمدينة هي المركز الإداري لمنطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.