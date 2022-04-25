شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ بوابة الدولة الإخبارية بالحصول على ترخيص المجلس الأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية موقع بوابة الدولة الإخبارية بالحصول على ترخيص المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد النائب تيسير مطر، أن بوابة الدولة الإخبارية برئاسة تحرير الكاتب الصحفى صالح شلبى تعد نافذة إعلامية متميزة، وتساهم بقدر كبير فى خدمة قضايا الوطن، وتقدم نموذجا للإعلام الوطنى، مشيرا إلى أن موقع بوابة الدولة يساند الأحزاب المصرية الوطنية، وينشر أخبارها فى إطار الحرص على دعم التعددية الحزبية طبقا للدستور".

وأعرب تيسير مطر عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لموقع بوابة الدولة الإخبارية وجميع أسرة تحرير الموقع.