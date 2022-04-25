تعرف على حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

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القاهرة - سامية سيد - وزع حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 وفقا لما موافق عليه مجلس النواب، على النحو التالى:
أولا : المصروفات
يربط إجمالى حساب المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21 بمبلغ ترليون و 578 مليارا و774 مليون جنيه.
وتوزعت المصروفات على الباب الأول والذى تضمن الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 318 مليارا و806 ملايين جنيه، والباب الثانى ويشمل شراء السلع والخدمات بمبلغ 81 مليارا و461 مليون جنيه والباب الثالث ويشمل الفوائد بمبلغ 565 مليار و497 مليون جنيه والباب الرابع الخاص بالمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 263 مليارا و885 مليون جنيه والباب الخامس والخاص بمصروفات أخرى بمبلغ 263 مليار و885 مليون جنيه والباب السادس الخاص بالاستثمارات بمبلغ 997 مليارا و507 ملايين جنيه.
ثانيا: بلغ ربط الحساب الختامى لحيازة الأصول المحلية والاجنبية بلغت 26 مليارا و970 مليون جنيه، وبلغ ربط حساب ختامى الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية مبلغ 534 مليارا و705 ملايين جنيه.