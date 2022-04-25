تعرف على حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

القاهرة - سامية سيد - وزع حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 وفقا لما موافق عليه مجلس النواب، على النحو التالى:

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012