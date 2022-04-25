شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا جراء الغارات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دوت صفارات الإنذار جراء الغارات الجوية في معظم أنحاء أوكرانيا مساء الأحد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن كييف مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الثالث.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإمدادات الأسلحة المتسارعة التي قال إنها يمكن أن تساعد أوكرانيا على تصعيد هجومها المضاد، وقال إن الأمريكيين "يجب ألا يأتوا إلى هنا بأيد فارغة".