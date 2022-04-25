شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 70 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة إس أو إس ميديتيرانيه أمس الأحد، إنه تم إنقاذ 70 مهاجرا من بينهم 17 قاصرا بدون صحبة ذويهم، من جانب سفينة خيرية خاصة بعد أن فرغ هواء الزورق المطاطي الذي كانوا يستقلونه قبالة سواحل ليبيا.

وتم نقل المهاجرين إلى متن سفينة أوشن فايكنج التي تجري عمليات بحث وإنقاذ بوسط البحر المتوسط، والتي توجهها منظمة إس أو إس ميديتيرانيه.

وقالت المنظمة على تويتر إن أوشن فايكنج كانت في المياه الدولية وقت الإنقاذ، وتسبب اقتراب سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي أثناء العملية في إثارة الذعر بين المهاجرين.