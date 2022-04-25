شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 168 على الأقل في أعمال عنف بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى ما لا يقل عن 168 شخصا مصرعهم وأصيب 98 آخرون في اشتباكات قبلية ببلدة كرينك في ولاية غرب دارفور السودانية، وفقا لما ذكره متحدث باسم جماعة للاجئين أمس الأحد.

وهذا أحدث تصعيد لمثل هذه الحوادث في المنطقة التي تمزقها الحرب.

وولاية غرب دارفور موطن لكثير من النازحين بسبب الصراع في أوائل العقد الأول من القرن الحالي في الإقليم، والذي شهد قمع الحكومة المتمردين المسلحين بمساعدة فصائل مسلحة تعرف باسم الجنجويد.

ونزح زهاء 2.5 مليون نسمة في أعمال العنف وقتل 300 ألف. والرئيس السابق عمر البشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب.

وبدأت هذا الشهر محاكمة أحد مساعديه، المعروف باسم علي كوشيب.

واتهمت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين الجنجويد بمحاولة تطهير المنطقة للسيطرة على الأرض.

ودعت إلى عودة قوات حفظ السلام الدولية التي انسحبت ابتداء من يناير كانون الأول 2020.