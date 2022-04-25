شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا: انتشال جثث أربعة من عمال المناجم المحاصرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشل رجال الإنقاذ أمس الأحد جثث أربعة من عمال المناجم من منجم "زوفيوكا" للفحم في بلدة "يزتشمبية ازدرويي" بمنطقة "سايليزيا" بالقرب من الحدود مع جمهورية التشيك بعد حدوث هزة أرضية في المنجم.

وقالت إدارة المنجم إن 10 من عمال المناجم كانوا محاصرين تحت الأرض ولم يتضح مكان الستة عمال الآخرين.

وبدأ رجال الإنقاذ عمليات البحث عن عمال المناجم الـ10 أمس الأول السبت بعد وقوع الهزة الأرضية في الصباح في المنجم الواقع بجنوب البلاد.

وأكدت الإدارة أن 52 من عمال المنجم كانوا في منطقة الخطر وقت وقوع الهزة . وتمكن 42 شخصا من الفرار دون التعرض لأذى.