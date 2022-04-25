شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات حاشدة في عدة مدن أمريكية تضامنا مع القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت عدة مدن أمريكية تظاهرات حاشدة تنديدا بالتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما ما يحدث في المدينة المقدسة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ونظم التحالف من أجل العدالة في فلسطين، أمس الأحد، تظاهرة حاشدة جابت شوارع رئيسية وسط مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في التظاهرة التي نظمت تحت شعار «ارفعوا أيديكم عن القدس»، المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، وأنصار الحق الفلسطيني في المدينة، وتخللتها هتافات طالبت بحرية فلسطين وحماية المسجد الأقصى.

وألقي العديد من الكلمات من منظمات أمريكية متضامنة مع الحق الفلسطيني، أكد المتحدثون فيها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والكف عن الممارسات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المصلين في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

كما نُظمت في مدينتي هيوستن بولاية تكساس وتامبا بولاية فلوريدا تظاهرتان مماثلتان، من قبل تحالف عريض من مؤسسات الجالية الأمريكية في الولايتين.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن رئيس المجلس الفلسطيني الأمريكي كمال خليل، القول إن المظاهرات التي خرجت في عدة مدن أمريكية دليل واضح على حجم التواصل الفلسطيني - الفلسطيني، والوقوف في خندق التصدي للهجمات والتصعيد الإسرائيلي، مشيرا إلى رمزية المشاركة الواسعة من نشطاء سلام أمريكيين وبعض المرشحين لعضوية الكونغرس في الانتخابات النصفية القادمة، الذين أكدوا دعمهم لقضيتنا العادلة وحق شعبنا في الحرية والاستقلال.يذكر أن التحالف من أجل العدالة في فلسطين، هو إطار عريض لمؤسسات فلسطينية أمريكية متضامنة مع الحق الفلسطيني تأسس عام 2000، ويضم في عضويته 6 مؤسسات، هي: شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين، طلاب شيكاغو من أجل العدالة فلسطين، المجلس الفلسطيني الأمريكي، مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية في شيكاغو، مركز النهضة.