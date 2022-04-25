شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات اللبنانية»: حزب الله يطبق أجندة إيران على حساب الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد القيادي في حزب القوات اللبنانية النائب فادي سعد، أن أمل اللبنانيين هو الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن أطرافا على رأسهم جبران باسيل، يسعون إلى نسفها، مشددا على أن المعركة الانتخابية مصيرية، وقال النائب سعد، محملا أحزاب السلطة مسؤولية الانهيار في لبنان: «أينما حلت ما تسمى بقوى الممانعة والتي اليوم واضح مدى تفككها، تجر معها الانهيارات والأزمات، وكان الفقر والجوع والعوز أسياد المواقف، والأسوأ الوجود الإيراني المتمثل في حزب الله الذي يعمل بكل جهده لتطبيق الأجندة الإيرانية على حساب الدولة اللبنانية».

وأكد القيادي في حزب القوات اللبنانية أن الأمل المتبقي أمام اللبنانيين والتعويل الأكبر فيه عليهم، هو الانتخابات النيابية التي يحاول البعض وعلى رأسهم جبران باسيل، نسفها، ليقينهم أنها لن تأتي لمصلحتهم، خاصة أن الصوت اللبناني في الاغتراب سيقلب المعادلة السياسية، وفقا لما يرضي طموحات اللبنانيين الثائرين ضد الفساد المستشري في بلادهم.

وقال سعد: «إن المقاعد النيابية والحقائب الوزارية ما هي إلا وسائل لنشل لبنان من أزمته، وليست الغاية كما يظنها فريق حزب الله، مؤكدا أن المعركة الانتخابية هي معركة لبنانية مصيرية لا تأتي على الصعيد الشخصي كما يظنها البعض»، متأملا بالتغيير في هذا الاستحقاق الانتخابي.

معرقلو التحقيق

توجه البطريرك بشارة الراعي إلى معرقلي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، وقال في كلمة له أمس: لماذا تخافون التحقيق وتعملون على تغيير المحققين العدليين الواحد تلو الآخر؟ متسائلا: لماذا اغتيال أشخاص يملكون معلومات وصورا حول الجريمة؟ ولماذا يوجد متهمون فارون من وجه العدالة؟ إذا كان الانفجار قضاء وقدرا، لماذا أنتم خائفون من التحقيق؟

وتوجه البطريرك إلى القضاة متهما إياهم بفبركة الملفات، وقال: «أيها القضاة الذين تفبركون الملفات بناء على طلب النافدين، وتوقعون الظلم وتشوهون وجه القضاء، وتقوضون أساس الملك؟»

كما توجه إلى المسؤولين اللبنانيين متهما إياهم بتجاهل متعمد للدمار وعدم إعمار ما تهدم بفعل الانفجار، وحذر من عمليات بيع مشبوهة للعقارات المتضررة أطرافها مجهولة، وقال الراعي في هذا الصدد: «أنتم أيها المسؤولون الذين تحرمون أهالي الشهداء والمتضررين من التعويضات الواجبة، وتبقون نصف العاصمة مدمرا، وتكتفون بإعلان عجزكم عن إعادة إعمارها، فتظل ممتلكاتها المتضررة سائبة وعرضة للبيع لأطراف مجهولي الهوية».

مستوى التحديات

ودعا البطريرك الراعي اللبنانيين إلى انتخاب ما يلبي حاجته إلى مجلس جديد يكون على مستوى التحديات التي تنتظره، وفي مقدمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري، بحيث يعمل على تحديث علاقات المكونات الميثاقية في ظل دولة قادرة على استيعاب التعددية واحتضان الجميع في نظام لامركزي موسع. ويعمل ساعيا على أن يتوحد الولاء، ويلتزم بالحياد، وتطوى جميع المشاريع الدخيلة على وطننا ومجتمعنا، وتتساوى النظرة إلى لبنان، وينظر الأفرقاء إلى بعضهم بعضا كشركاء وإخوة، لا كأعداء وإقصائيين، ويصب الرئيس الجديد قواه على تعزيز استقلال لبنان وسيادته وهويته الأصيلة من خلال شرعية ملتزمة بالدستور والميثاق.

انطلاقا من هذا الوعي، يكون واجب المواطنين أن يختاروا من يرون فيهم القدرة الوطنية والمعرفية، ومن يثبتون على مواقفهم اللبنانية فلا يتلونون ولا يخافون ولا يساومون ولا يقايضون على الثوابت من أجل بلوغ المناصب.