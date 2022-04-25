شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تتهم الصين بدفع رشاوى لإبرام صفقات دولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، أمس الأحد، الصين بدفع رشاوى لإبرام صفقات دولية، لكنه امتنع عن القول إن الفساد أدى دورا في الاتفاق الأمني المثير للجدل الذي وقعته بكين مؤخرا مع جزر سليمان، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال داتون لشبكة سكاي نيوز أستراليا، إن «الصينيين لا يتعاملون وفق قواعدنا».

وأوضح: «إذا نظرت إلى ما حدث في أفريقيا، تم دفع رشاوى». مضيفا: «لن نكون قادرين أبدا على التنافس في ظل هذا النوع من الممارسات. لدينا قيم، لدينا دولة قانون ونحن نحترمها».

وتابع الوزير: «في الحقيقة، الصين تغيرت»، مشيرا إلى أن «تصرفات الصين العدوانية جدا في تدخلها الخارجي واستعدادها لدفع رشاوى للتغلب على الدول الأخرى لإبرام صفقات: هذه هي حقيقة الصين الحديثة».

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الصين فعلت الشيء نفسه مع جزر سليمان التي أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاقية أمنية مبهمة مع بكين، رفض داتون التعليق.

أثار توقيع هذه الاتفاقية حفيظة حليفتي الأرخبيل الولايات المتحدة وأستراليا. وتشعر كانبيرا وواشنطن منذ فترة طويلة بالقلق من إمكانية بناء الصين قاعدة بحرية في جنوب المحيط الهادئ، من شأنها أن تسمح لها بإبراز قوتها البحرية خارج حدودها.وأكد رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري، أن الصين لن تكون لديها قاعدة عسكرية في بلاده، لكنه لم ينجح في إقناع الولايات المتحدة التي حذرت من أنها «سترد» إذا لم يف بهذا الوعد.