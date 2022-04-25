شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يعتقل 7 عناصر من داعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمن العراقي، أمس الأحد، عن اعتقال سبعة من عناصر تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان صحفي أمس، إن قواته تمكنت اليوم (أمس) من اعتقال سبعة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب في محافظة صلاح الدين، عقب تفتيش أماكن تجمعهم.

وأضاف: «جرى تدوين أقوال المعتقلين أصوليا بعد اعترافهم بالانتماء إلى ما يسمى قاطع صلاح الدين، والمشاركة في العديد من الهجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

من جانب آخر، تواصل القوات العراقية لليوم الثاني على التوالي تنفيذ عمليات «الإرادة الصلبة» التي تقوم بها قوات عسكرية وأمنية بدعم جوي عراقي لملاحقة عناصر داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل وكركوك وديالى، والتي أسفرت عن الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة.

وتشهد شوارع بغداد إجراءات أمنية مشددة وانتشارا واسعا للقوات الأمنية والعسكرية في إطار خطة أمنية لتأمين الحماية للأهالي بمناسبة شهر رمضان.