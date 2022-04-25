شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: الحوثي يستغل الهدنة لتهريب قياداته وخبراء إيران وحزب الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حملت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية بين مطار صنعاء الدولي والعاصمة الأردنية عمان، مشددة على أن الميليشيا تريد استغلال الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، بأسماء وهمية ووثائق مزورة.

وأكدت الحكومة أنها حرصت على عمل كل ما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، وقامت بكل الإجراءات الداخلية للبدء بتشغيل عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء، بموجب اتفاق الهدنة الذي قاده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

وقال وزير الإعلام معمر الأرياني: «إن الرحلة التي كان مقرر انطلاقها يوم الأحد 24 إبريل، تعثرت جراء عدم التزام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية‏».

تهريب القيادات

وأضاف الأرياني: «إن الحكومة وافقت على سفر (104) ركاب في أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، إلا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية رفضت وأصرت وما زالت تصر على إضافة (60) راكبا بجوازات سفر غير موثوقة».

وأشار الأرياني إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تحاول فرض (60) راكبا على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها، في ظل معلومات تؤكد تخطيطها لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، بأسماء وهمية ووثائق مزورة.

وطالب الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف التلاعب بهذا الملف الإنساني، واتخاذ المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن لجني مكاسب، دون اكتراث بأوضاعهم ومعاناتهم المتفاقمة، والتعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذا لبنود إعلان التهدئة برعاية أممية.

خروقات الهدنة

ميدانيا، رصدت قوات الجيش الوطني 94 خرقا للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في محافظات تعز والحديدة وحجة ومأرب وأبين وصعدة.

وأوضحت قوات الجيش في تقرير نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الميليشيات الحوثية ارتكبت، الجمعة 22 أبريل، 31 خرقا في محوري البرح غرب تعز، وحيس جنوب الحديدة، و24 في جبهات القتال غرب حجة، و19 جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و16 خرقا في محور تعز، و3 خروقات في جبهتي ثرة وحلحل لودر بمحور أبين، وخرقا واحدا في جبهة الملاحيظ جنوب غرب صعدة.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات صعدت قصف مواقع الجيش الوطني في الجبهات كافة بالمدفعية والعيارات المختلفة، واستخدمت صواريخ الكاتيوشا لاستهداف مواقع في خطوط التماس بأطراف مقبنة وشمير غرب تعز، كما استهدفت بصاروخين (كاتيوشا) موقعا عسكريا في جبهة الأعيرف جنوب مأرب.

ولفت التقرير إلى أن الميليشيات الحوثية أطلقت النار على النازحين في وادي الحناية غرب تعز بأسلحة رشاشة عيار 12.7، الساعة 06:11، وتعمدت استهداف أعيان مدنية شرق حيس بمعدلات البيكا الساعة 07:56.

مجاميع حوثية

وأكد التقرير أن مجاميع حوثية مسلحة نفذت تسللا باتجاه مواقع قوات الجيش جنوب شرق حيران في أوقات متفرقة من يوم الجمعة، منوها بأن قوات الجيش أحبطت محاولات تسلل حوثية أخرى صوب مواقع عسكرية في أطراف شمير ومقبنة غرب تعز، مشيرا إلى جرح اثنين من أبطال قوات الجيش نتيجة استهداف ميليشيا الحوثي أحد المواقع في الجبهة الجنوبية لمأرب بطائرة مسيرة مفخخة.