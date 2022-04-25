شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تنظم عرضا عسكريا لاستعراض أحدث صواريخها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت مصادر حكومية في سول أمس الأحد، أن كوريا الجنوبية رصدت مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإقامة عرض عسكري ضخم لاستعراض أحدث أسلحتها الإستراتيجية بمناسبة الاحتفال بذكرى سنوية رئيسية.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن المصادر، أنه من المرجح أن تحشد بيونج يانج نحو 20 ألف جندي من أجل العرض في ساحة كيم إيل-سونج في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي، وهو جيش حرب العصابات المناهض لليابان الذي تقول كوريا الشمالية إن مؤسسها الراحل كيم إيل-سونج قام بتشكيله في عام 1932.

وخلال التدريبات يتم استعراض أكثر من 250 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك صاروخ هواسونج-8، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وصاروخ هواسونج17- الباليستي العابر للقارات، وصاروخ باليستي يُطلق من الغواصات، وفقا للمصادر.

وبنت كوريا الشمالية على ما يبدو جسرين عائمين عبر نهر تيدونج يربطان ساحة كيم إيل-سونج ببرج جوتشيه، ما يزيد من احتمالات استخدام القوات للجسور لدخول الميدان وسط إطلاق ألعاب نارية من أجل تعزيز المزاج الاحتفالي.

ونظمت كوريا الشمالية تسعة عروض عسكرية حتى الآن منذ وصول الزعيم الحالي كيم جونج أون إلى السلطة في عام 2012، بعد وفاة والده الزعيم الراحل كيم جونج-إيل، لكن لم يتم تنظيم أي منها للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي.

ويقول مراقبون إن كوريا الشمالية على ما يبدو قررت إقامة العرض لإحياء اليوم الذي تشكلت فيه قوات حرب العصابات المناهضة لليابان خلال الحكم الاستعماري الياباني، في محاولة واضحة لحشد الدعم الداخلي والتباهي بأسلحتها الإستراتيجية.