شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 100 بانفجار مستودع في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول حكومي محلي ومنظمة غير حكومية تسمى مركز الدفاع عن البيئة والشباب، إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في انفجار وقع ليل السبت، في مستودع غير قانوني لتكرير النفط في ولاية ريفرز النيجيرية.

وقال مفوض الدولة للموارد البترولية جودلاك أوبيا: «شب الحريق في موقع تموين غير قانوني وأثر على أكثر من 100 شخص احترقوا، مما تعذر التعرف عليهم».

وأدت البطالة والفقر في دلتا النيجر إلى جعل تكرير النفط الخام بشكل غير قانوني عملا مربحا، ولكن مع تبعات مميتة.ويتم سحب النفط الخام من شبكة خطوط أنابيب مملوكة لشركات نفط كبرى ويتم تكريره إلى منتجات في خزانات مؤقتة.

وتؤدي هذه العملية المحفوفة بالمخاطر إلى وقوع حوادث دامية كثيرة، وإلى تلويث منطقة تعاني بالفعل من تسرب النفط.

وقال مركز الدفاع عن البيئة والشباب إن عدة مركبات احترقت في الانفجار أثناء انتظارها شراء وقود غير قانوني.

ولقي ما لا يقل عن 25 شخصا حتفهم، بينهم أطفال، بانفجار في مصفاة تكرير غير قانونية أخرى في ولاية ريفرز، في أكتوبر.