شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات طلابية في طهران ضد التضييق والترهيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجمع عشرات من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا، احتجاجا على «هيمنة الأجواء البوليسية» و«ترهيب الطلاب» و«التدخل في طبيعة ملابس الطلاب حتى خارج الجامعة». وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، جاء هذا التجمع الاحتجاجي بعد 4 أيام من تعرض أحد الطلاب للضرب على يد رجال أمن الجامعة أثناء توزيعه بيانا احتجاجيا ضد الإجراءات الأمنية والقائمين على «مقرات إقامة الطالبات».

وردد الطلاب شعارات مثل «سكن البنات أصبح زنزانة سجن»، و«لا نريد حماية بوليسية»، و«يا رجال أمن الجامعة عليكم أن تخشوا فإننا متحدون».

كما أصدر المحتجون بيانا طالبوا فيه بوقف الدوريات على مستوى الجامعة بالدراجات النارية، ووقف ملاحقة الطلاب المستدعين للجان التأديب، ورفع القيود عن مقرات سكن الطلبة، وإلغاء الرقابة الليلية في الأقسام الداخلية.

وكانت وسائل الإعلام والطلاب قد أفادت في الأيام الأخيرة بوجود «دورية بالدراجات النارية» في جامعتي أمير كبير وطهران. وبحسب التقرير، فإن هذه الدورية تحذر الطالبات بشأن ارتداء الحجاب، وكذلك جلوس الطالبات والطلاب معا، وتسجل الرقم الطلابي الخاص بهم. وفي غضون ذلك، قال الطلاب المحتجون في جامعة العلوم والتكنولوجيا في بيان، إن الهدف من تكثيف الضغط على نشطاء الطلاب، إلى جانب الضغط اليومي على عامة الطلاب، هو «قمع وتحييد الإمكانات السياسية للجامعة».