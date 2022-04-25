شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بلجيكا يهنئ «ماكرون» لانتصاره على «لوبان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو إن فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرجح بالانتخابات الرئاسية على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يرسل إشارة ضد التطرف.

وقال دي كرو على موقع تويتر إن الفرنسيين قرروا تأييد ليس فقط دولة قوية ولكن أيضا أوروبا قويا، كما أيدت فرنسا قيم الديمقراطية والتنوير.

وأضاف "يتعين على كل القوى الديمقراطية أن تتحد، أكثر من أي وقت مضى، ضد المتطرفين، الذين يحرضون الناس ضد بعضهم البعض ويقوضون سيادة القانون الديمقراطية ويسعون إلى إضعاف أوروبا".

وأعرب دي كرو عن تطلعه للتعاون مع ماكرون في المستقبل قائلا "سنواصل هذا النضال في بلادنا أيضا".