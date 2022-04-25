هكذا علّق قادة العالم على فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

سارع قادة دول العالم إلى تهنئة الرئيس الفرنسي الوسطي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد.

في ما يلي بعض من أبرز الردود:

- الاتحاد الأوروبي -

هنأ قادة الاتحاد الأوروبي الأحد ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافية.

- ألمانيا -

هنّأ المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن الذين صوّتوا له أرسلوا إشارة قوية لصالح أوروبا.

- بريطانيا -

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، مبدياً سروره بمواصلة العمل معه، مؤكداً أن فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة الأكثر قرباً.

- كندا -

كتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تويتر، مرفقًا نصّه بصورة تجمعه بماكرون، «تهانينا ايمانويل ماكرون. أتطلّع لمواصلة العمل معًا على القضايا الأكثر أهمية للناس في كندا وفرنسا - من الدفاع عن الديموقراطية إلى مكافحة تغير المناخ إلى خلق وظائف جيدة ونمو اقتصادي للطبقة الوسطى».

- ايطاليا -

علّق رئيس الوزراء الإيطالي دراغي في بيان رسمي أن «انتصار ايمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو خبر رائع لكل أوروبا».

- إسبانيا -

كتب رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز على تويتر «اختار المواطنون فرنسا ملتزمة باتحاد أوروبي حر وقوي ومنصف. الديموقراطية تفوز. أوروبا تفوز».

- بلجيكا -

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن الناخبين الفرنسيين قاموا بخيار قوي باختيارهم قيَم اليقين والتنوير.

- وكالات الأمم المتحدة -

أرسل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي تهانيه الحارة لماكرون وقال إن منظمته ستواصل الاعتماد على دعم ماكرون على المسرح الأوروبي والعالمي حيث أصبحت التحديات الإنسانية وأزمات اللاجئين أكثر خطورة وتعقيدًا كل يوم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه يتطلع إلى استمرار الشراكة المهمة مع فرنسا من أجل عالم أكثر صحة وأمانًا وإنصافًا.

- إيرلندا -

أشاد رئيس الوزراء مايكل مارتن بـ«القيادة المبدئية والديناميكية» لماكرون باعتبارها مهمة ليس لفرنسا فحسب، لكن لأوروبا أيضًا.

- سويسرا -

قال الرئيس السويسري اغنازيو كاسيس إنه يتطلع إلى «استمرار تعاوننا الجيد» مع فرنسا، مؤكدًا العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين.

- السويد -

كتبت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون على تويتر «فلنواصل تعاوننا الوثيق - على الصعيد الثنائي ومن أجل اتحاد أوروبي تنافسي صديق للبيئة ومرن».

- النروج -

قال رئيس الوزراء النروجي جوناس جار ستور إن فرنسا اختارت «الديموقراطية الليبرالية على اليمين المتطرف».

- إسرائيل -

كتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد على تويتر «الرئيس ماكرون أحد أعظم قادة الوسط في العالم وهو صديق مخلص لإسرائيل. سنواصل العمل معا وتعزيز التعاون بين بلدينا».

- الأراضي الفلسطينية -

قال الرئيس الفلسطيني في برقية تهنئة لماكرون «يسعدنا أن نرفع لفخامتكم وللشعب الفرنسي الصديق أسمى عبارات التهاني القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيًا، بإعادة انتخابكم رئيسًا للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة».

- العراق -

أكّد الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر «عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين» العراقي والفرنسي، مضيفًا «نتطلع إلى تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة».

- الإمارات -

هنأ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الرئيس الفرنسي، قائلاً «خالص التهاني إلى صديقي ايمانويل ماكرون»، «نتطلع معاً إلى ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك».