إعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا

باريس: فاز إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية في فرنسا بعدما تقدم على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

وتغلب ماكرون على منافسته اليمينية المتطرفة بفارق مريح في الانتخابات حسبما أظهرت توقعات مبكرة لأربعة مراكز لاستطلاع الرأي. وحصل ماكرون بذلك على فترة رئاسية ثانية وتجنب ما كان يمكن أن يكون زلزالا سياسيا.

وأظهرت التوقعات المبكرة حصول ماكرون على ما بين 57.6 و58.2 في المئة من الأصوات. وقبل التصويت، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون سيفوز بنسبة 56 في المئة.

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 63.23 في المائة حتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش، في تراجع يتجاوز نقطتين مقارنة بنظيرتها في عام 2017 (65.30 في المائة)، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأحد.

ويعكس هذا الرقم أيضاً تراجعاً بنحو نقطتين عن النسبة التي سجلت في الدورة الأولى في 10 أبريل (نيسان) الحالي والتي بلغت 65 في المائة.