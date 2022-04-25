بكين: اختبارات كورونا إلزامية لمواجهة ارتفاع الاصابات

24 أبريل , 2022
بكين: أمرت سلطات مقاطعة تشاويانغ في العاصمة الصينية بكين السكان بالخضوع لاختبارات كورونا إلزامية تبدأ غداً الاثنين، في محاولة لمواجهة ارتفاع حالات الاصابة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات المحلية أنها سوف تجري الاختبارات في المقاطعة أيام الإثنين والاربعاء والجمعة المقبلين.
كما ناشدت السلطات السكان بالحد من تحركاتهم للمساعدة في الحد من تفشي الفيروس.
وكانت بكين، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة، قد سجلت 21 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم، من بينهم 11 حالة في تشاويانغ.
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