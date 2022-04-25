شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى يرحب بتوجيهات الخارجية بالتعامل الفورى مع أزمات مكاتب التصديقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجيهات وزير الخارجية سامح شكرى، بالتعامل الفوري والحاسم مع مٌلاحظات أداء بعض مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.

وقال "الخولي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" توجيهات وزير الخارجية بالتعامل الفوري مع مُلاحظات أداء مكاتب التصديقات جاءت نتيجة جهود لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، موجها الشكر لكل أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على جهودهم إزاء هذا الأمر".

وأشار "الخولي" إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تبنت الأزمات التي تعاني منها مكاتب التصديقات خلال الفترة الماضية، ووضعت تصورات لحل هذه المشكلات فضلا عن وضع تقييم الوضع الحالي لمكاتب التصديقات بجميع المحافظات".

وأكد "الخولى" أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سعت خلال الفترة تذليل جميع العقبات التي كانت تواجه المواطنين بمكاتب التصديقات بجميع المحافظات"، مضيفا:" سنظل نتابع هذه القضية وخاصة بعد توجيهات الوزير سامح شكرى بالتعامل مع هذه الأزمات".

وأشار "الخولي" إلى أن لجنة العلاقات الخارجية سوف تتابع مكاتب التصديقات على أرض الواقع في كل أنحاء الجمهورية" مشيدا أيضا بتوجيهات الوزير سامح شكرى بوضع خطة شاملة لرقمنة المعاملات داخل مكاتب التصديقات تسهيلاً على المواطنين وبشكل يتيح تقليل وقت الانتظار وتسهيل التعامل مع كافة المحررات القنصلية".

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن رقمنة المعاملات داخل مكاتب التصديقات يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية بالعمل على الرقمنة في مختلف المجالات"، مضيفا:"إدخال الرقمنة بمكاتب التصديقات سيكون سببا في رفع المتاعب والمشقة عن كاهل أهلينا".

وكان وزير الخارجية سامح شكرى وجَّه بالتعامل الفورى والحاسم مع مُلاحظات طرأت على أداء بعض مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، والعمل على معالجة أى من أوجه القصور فى تلك المكاتب، على نحو يضمن مواصلة تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بصورة ناجزة. وذلك فى إطار حرص وزارة الخارجية على مواصلة الاضطلاع بدورها فى خدمة المواطنين فى الداخل والخارج على حد سواء.

واتصالًا بما تقدم، فقد وجَّه الوزير شكرى كذلك قيادات الوزارة المعنيين بعقد اجتماع فورى للوقوف على كافة تفاصيل ما ورد حول عدد من هذه المكاتب، واتخاذ ما يلزم فى الحال إزاءها؛ فضلًا عن التوجيه أيضًا بمواصلة العمل على تسريع وتيرة تطوير مكاتب التصديقات بشكل شامل بغية تحسين بيئة العمل فيها وإنجاز مختلف الخدمات المُقدمة بالشكل المناسب وفى أسرع وقت ممكن، وذلك على النحو الذى يواكب العصر من خلال خطة شاملة لرقمنة المعاملات تسهيلاً على المواطنين وبشكل يتيح تقليل وقت الانتظار وتسهيل التعامل مع كافة المحررات القنصلية.