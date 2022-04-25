شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنهى اللقاءات التعريفية للمرشحين للانضمام لعضويتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللقاءات التعريفية لعدد من المرشحين للانضمام لعضويتها على مدار أسبوعين، تمهيدا لبدء برنامج تدريبي مكثف خلال الفترة القادمة.

ووضعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من القواعد الخاصة بتنظيم عملية الانضمام لعضويتها، منها اجتياز برنامج تدريبي مكثف في مختلف المجالات، يشمل التثقيف السياسي والإعلامى، وتطوير المهارات الشخصية، والعديد من البرامج التدريبية النوعية، المعدة من نادي مدربي التنسيقية.

وحددت التنسيقية الجدول الزمني للبرنامج التدريبي، وبدأت المرحلة الأولى من البرامج التدريبية بعقد 4 لقاءات تعريفية للمرشحين للانضمام للتنسيقية، بحضور المشرفين على البرنامج التدريبي.