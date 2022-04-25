مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حوادث متفرقة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت محافظة القليوبية، اليوم، 3 حوادث تصادم على الطريق الزراعي "القاهرة - إسكندرية"، وطريق "شبين القناطر - طحا"، أسفرت عن مصرع شخص، وإصابة 8 آخرين، بسبب السرعة الزائدة وانقلاب ميني باص وسيارة سوزوكي وتصادم سيارتين.

تمكنت أجهزة المرور من رفع آثار الحوادث، وجرى نقل المصابين للمستشفيات، وتحررت المحاضر اللازمة وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الفني لمعاينة الحوادث الـ3 لمعرفة سببها وملابستها والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم، وطلبت تحريات المباحث والتصريح بدفن جثة ضحية حادث قليوب عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بوقوع 3 حوادث تصادم على طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي بقليوب وبنها وطريق "شبين القناطر - طحا".

انتقلت أجهزة الأمن، وتتخذت إجراءات نقل المصابين للمستشفى وعددهم 8 مصابين، وتبين وجود جثة في أحد الحوادث، وجرى نقلها لمستشفى النيل بشبرا.

وتبين وقوع الحادث الأول في منطقة قليوب على الطريق الزراعي حيث شهد الطريق انقلاب مينى باص أمام مصنع للحديد بعد قريه أبو سنة أسفل كوبرى ميت حلفا، حيث جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف.

ونتج عن الحادث إصابة شخصين جرى نقلهم إلى مستشفى النيل ومصرع شخص جرى نقل جثته للمستشفى وصرحت أجهزة التحقيق بدفنه عقب العرض على الطب الشرعي.

فيما شهدت شبين القناطر حادث تصادم سيارتين على طريق "شبين - طحا" نتج عنه 5 مصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

وفي بنها شهد الطريق الزراعي حادث انقلاب سياره سوزوكي قبل كوبري الشموت اتجاه بنها نتج عنه مصابة واحدة جرى نقلها إلى مستشفى الجامعة ببنها.