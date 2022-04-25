للمعلمين والإداريين.. اعرف شروط التقديم في مدارس التكنولوجية التطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية، للمعلمين والإداريين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، خلال الفترة من 24 أبريل وحتى 7 مايو 2022، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اضغط هنا

وجاءت الشروط على النحو التالي:

1- يتم فتح باب التقدم من 24 أبـريـل 2022 حتى 7 مايو 2022.

2- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف المعلمين عن 48 عام بأكتوبر 2022.

3- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف الإدارييـن عن 52 عام بأكتوبر 2022.

4- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

5- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

6- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

7- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

8- ملء استمارة التقديم على الرابط التالي: اضغط هنا