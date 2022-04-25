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مقتل 80 شخصا على الأقل بانفجار في منشأة نفط في نيجيريا

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اسماعيل عبد الحي -  مقتل 80 شخصا على الأقل بانفجار في مصفاة للنفط تعد مخالفة للقانون في جنوب نيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ اليوم الأحد 24 أفريل 2022.

 

ووقع الانفجار في موقع مخالف بين ولايتي ريفرز وإيمو الجنوبيتين الغنيتين بالنفط، بحسب الشرطة.

 

وقال إفيانيي ناجي من وكالة الطوارئ الوطنية في المكان لفرانس برس "عثرنا على 80 جثة على الأقل عليها آثار حروق شديدة في الموقع"، مضيفا أن العدد قد يرتفع أكثر.

 

وصرّح "علمنا بوجود العديد من الجثث في الأحراش والغابات القريبة جرّاء محاولة بعض مشغّلي (المصفاة) بشكل غير شرعي والمسؤولين عنهم الهروب إلى مكان آمن".

 

وأوضح ناجي أن عددا من السيارات المحترقة والعبوات المستخدمة في جمع الخام المسروق والمنتجات البترولية تناثرت في المكان.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من مائة شخص قتلوا في الانفجار.

 

(أ ف ب)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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