مقطع فيديو يوثق الاعتداء على وزير الطاقة اللبناني

وذكر موقع "النهار" اللبناني أن ناشطين أوقفوا وزير الطاقة والمياه أثناء تواجده في أحد الأماكن العامة، وتعرضوا له بالضرب، ما تسبب بكدمات له في وجهه.
ووقع الاعتداء بعد غرق عدد من اللبنانيين قبالة طرابلس، وطالبوه بتبرير انقطاع الكهرباء التام عن المواطنين في لبنان.
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