أمير الكويت: الإصلاح لا يحدث بين ليلة وضحاها

وأضاف مخاطبا أبناء الشعب: "أنتم - لا غيركم - بوحدتكم الوثقى وبروحكم العالية السلاح الأقوى للحفاظ على وطننا العزيز، فالوحدة الوطنية سياج يحمي الكويت والكويتيين وحصن لمجابهة الشدائد ومواجهة التحديات".
وتابع: "وإنكم تدركون أن للإصلاح خطوات ومسارات، وأنه لا يحدث بين ليلة وضحاها، وسيظل في حاجة إلى جهد جهيد وصبر جميل وتكاتف وتلاحم من شعب وفي أصيل".
وختم: "الكويت بكم وبجهودكم ستظل واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام، تتطلع دائما إلى مزيد من النهضة والتقدم، قائمة بدورها الخليجي والدولي مع الأشقاء والأصدقاء في شتى بقاع العالم".
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